Quoi qu'il en soit, cette annonce est une excellente nouvelle et confirme que l'USB a encore de beaux jours devant lui. Depuis ses débuts en 1996, ce standard universel n'a cessé d'évoluer pour s'adapter à nos usages toujours plus gourmands en bande passante.

En l'espace de 25 ans, on est ainsi passé des 12 Mbps de l'USB 1.0 aux 80 Gbps de l'USB4 2.0, soit près de 7 000 fois plus rapide ! Et ce n'est pas fini, puisque l'USB-IF planche déjà sur les futures évolutions du standard, qui pourraient théoriquement atteindre les 160 Gbps d'ici quelques années. De quoi relativiser les débats sans fin sur la disparition programmée de l'USB au profit du tout sans-fil… Hein Apple ?!

Bref, l'USB a encore de la ressource et n'est pas près de tirer sa révérence. Les câbles Elecom nous donnent un bel aperçu de ce que l'avenir nous réserve en matière de connectique universelle. Espérons simplement que les tarifs ne s'envoleront pas et que ces débits insolents seront rapidement accessibles au plus grand nombre. Réponse dans quelques mois !