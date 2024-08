Il l'est aussi aux yeux des pare-feu ou autres logiciels antivirus, ce qui le rend d'autant plus redoutable. Différentes versions de ce câble existent : certaines avec une portée Wi-Fi étendue, d'autres avec une vitesse de charge utile qui peut atteindre 800 ou 900 touches par seconde. Le câble existe, qui plus est, en version MicroUSB et Lightning. Prudence donc, et gardez toujours votre propre câble sur vous, même en déplacement.