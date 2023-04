Recharger son smartphone dans un lieu public peut être dangereux, selon le FBI

Tony Coulson, directeur du Cybersecurity Center pour l'Université d'État de Californie, pense que nous devrions tous considérer nos téléphones comme des cartes bancaires. Il ne viendrait à l'esprit de personne de sortir sa carte de crédit et de la poser dans un lieu non sécurisé. D'après lui, il est possible de faire le lien entre cette pratique et le piratage de carte bancaire par la bande magnétique. Tout comme cette dernière, la technologie USB n'est pas récente. Cela lui confère une grande vulnérabilité puisqu'elle ne dispose pas d'un niveau élevé de sécurisation interne.

Si vous avez déjà utilisé un port USB de recharge dans l'espace public et que vous trouvez que votre batterie se décharge plus rapidement qu'avant, il peut être intéressant de mener quelques investigations au cœur du smartphone. D'autres symptômes peuvent être liées à une infiltration malveillante de l'appareil, on notera un ralentissement palpable des applications, des surchauffes fréquentes, des paramètres modifiés sans action de votre part ou encore une utilisation anormalement élevée des données mobiles.

Pour se prémunir de ce type de cyberattaque, Coulson recommande de choisir une technologie de charge plus récente comme l'USB-C ou bien d'adopter une solution radicale, acheter un câble USB qui ne transfère pas les données. Rappelons que lorsque l'on branche son smartphone sur une prise externe, on reçoit parfois une notification qui demande si l'appareil connecté est de confiance. À moins que votre appareil ne soit connecté sur votre ordinateur personnel, il est d'usage de toujours dire non afin de préserver la sécurité de ses données.

En dernier recours, si vous n'avez aucun autre choix que de recharger votre smartphone sur une borne USB publique, il peut être utile de vérifier l'intérieur de la connectique du câble. Un câble USB dispose de quatre connecteurs. Deux pour la charge et deux pour le transfert de données. Si la plupart des câbles disposent de quatre connecteurs, certains n'en possèdent que deux. Si tel est le cas, il s'agit d'un câble uniquement conçu pour la charge et le risque de le raccorder à votre téléphone est minime.