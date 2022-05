Comment savoir si votre téléphone a été hacké ?

Les hackers ne manquent malheureusement pas d’imagination pour trouver des moyens d’accéder à vos appareils électroniques et à leurs données. Votre smartphone n’est pas une exception, et il peut être attaqué de plusieurs manières. Vous pouvez par exemple être victime d’une application malveillante qui, même si elle fournit bien toutes les fonctionnalités promises, peut en plus en profiter pour voler vos données. Dans le pire des cas, certaines d’entre elles arrivent à se créer une présence persistante sur le téléphone, et continuent d’agir même après leur désinstallation. Et ne télécharger ses applications qu’à partir des magasins d’applications officiels ne permet pas d’être protégé à 100% de ces malwares : que ce soit sur l’App Store d’Apple ou sur le Google Play Store, certains logiciels malveillants arrivent à passer entre les mailles du filet.