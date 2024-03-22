Abonnement souscrit, client installé, vous voilà fin prêt à initier votre toute première connexion VPN. Oui, mais pas si vite ! Avant de vous estimer totalement protégé, prenez le temps de vérifier deux ou trois réglages afin de renforcer votre confidentialité et améliorer votre expérience d’utilisation.
En théorie, une fois le client installé, vous devriez pouvoir bénéficier des effets immédiats du VPN gratuit ou premium auprès duquel vous avez souscrit. Malgré tout, nous vous conseillons de faire un tour rapide dans les paramètres de sécurité de votre application, avant même la première utilisation de votre réseau privé virtuel. L’occasion, aussi, de modifier certains réglages généraux qui vous aideront à profiter d’une expérience utilisateur fluide, adaptée à vos usages personnalisés et à vos besoins réels.
La sécurité avant tout
Activer le kill switch
Avant même de lancer votre première connexion VPN, prenez deux minutes pour vérifier que le kill switch est bien opérationnel par défaut, ce qui n'est pas le cas chez PureVPN, par exemple. Dans le cas contraire, il faut l’activer. Cette fonctionnalité essentielle coupe automatiquement le trafic Internet entrant et sortant lorsque la connexion VPN décroche involontairement, et préserve donc les internautes de fuites de trafic en dehors du tunnel VPN, souvent indétectables sur le moment.
N. B. : certains services VPN, comme NordVPN, Proton VPN ou Surfshark, proposent une option de kill switch avancé, en plus de la fonction classique. Si la confidentialité de votre trafic et de vos données personnelles constitue une priorité absolue, vous pouvez aussi l’activer. Mais gardez en tête que vous devrez autoriser le service à fonctionner en arrière-plan, et que vous ne pourrez plus du tout accéder à Internet sans VPN, même si vous l’avez volontairement désactivé.
Paramétrer les protocoles de connexion
Toujours avant d’initier votre première connexion, rendez-vous dans les paramètres du réseau privé virtuel pour sélectionner un protocole suffisamment sécurisé. En règle générale, les VPN les plus sérieux prennent en charge OpenVPN et WireGuard, réputés fiables et stables, et compatible avec les algorithmes de chiffrement les plus solides que sont AES-128 et AES-256. Dans le cas d’OpenVPN, privilégiez la norme TCP à UDP, si vous le pouvez. TCP est un peu plus lourd pour la connexion, mais il offre davantage de garanties en matière de sécurité et de transmission des paquets de données.
Certains fournisseurs VPN développent leurs propres protocoles. On peut ici citer NordLynx chez NordVPN, Lightway chez ExpressVPN, Stealth chez Proton VPN, ou Mimic chez Avast SecureLine. Du fait de leur développement en interne, ils s’intègrent mieux au service pour lequel ils ont été créés, et permettent en théorie de gagner en rapidité de connexion. Vous pouvez les adopter, à condition qu’ils soient compatibles avec des algorithmes de chiffrement robustes et que les fournisseurs soient en mesure de prouver leur niveau de sécurité. En cas de doute, privilégiez toujours OpenVPN et WireGuard.
Régler les paramètres de protection des réseaux Wi-Fi
C’est une option souvent négligée, et pourtant nécessaire. La protection des réseaux Wi-Fi vous permet de définir des règles de connexion automatique au VPN lorsque votre appareil se connecte à un hotspot inconnu. En théorie, vous devriez pouvoir ajouter des réseaux de confiance aux exceptions, de manière à empêcher les connexions VPN systématiques lorsque vous utilisez votre Wi-Fi personnel, par exemple.
Si une telle fonctionnalité mérite toute votre attention, c’est parce qu’elle anticipe les dangers que représente une connexion non réfléchie à un réseau Wi-Fi public et/ou gratuit. Bien qu’un VPN n’empêche pas le piratage des points de connexion mal sécurisé, il contribue à renforcer le chiffrement de votre trafic, et rend plus difficile l’exploitation de vos données.
Configurer les options de sécurité additionnelles
On pense ici aux différents bloqueurs de publicités, de traqueurs, de téléchargements malveillants, de sites web malicieux, de fuites DNS, WebRTC ou IPv6 que pourrait embarquer votre client VPN. Concrètement, il s’agit là de peaufiner l’ensemble des réglages de sécurité à votre disposition pour mettre toutes les chances de votre côté en termes de confidentialité et de sécurité de vos données privées.
Le diable se cache dans les détails
Dernier point avant de démarrer votre VPN pour la première fois : n’oubliez pas de décocher le partage automatique des données d’utilisation du service avec le fournisseur, souvent activé par défaut. Pensez aussi à activer les mises à jour automatiques du client si l’option est proposée. Si votre logiciel ou votre appli VPN souffre de vulnérabilités, autant ne pas l’utiliser.
Gardez enfin à l’esprit qu’un VPN ne vous rend jamais totalement anonyme. Votre FAI sait toujours, par exemple, que vous vous connectez au service de réseau privé virtuel, et la manière dont vous naviguez peut confondre votre véritable identité. Un VPN ne fait pas de miracles : si vous signez de vos nom et prénom un commentaire sur un forum, ou si vous vous connectez à vos réseaux sociaux, n’espérez pas passer sous le radar.
Adapter ses réglages à ses usages
Alors que certains paramètres doivent être contrôlés avant la toute première utilisation du VPN, d’autres réglages sont à prévoir au fil des usages. Objectif : personnaliser la configuration de votre réseau privé virtuel et l’adapter à vos habitudes de navigation.
Si vous allumez systématiquement votre VPN à chaque fois que vous démarrez votre PC, le plus pratique consiste à activer le lancement automatique du service à l’exécution du système d’exploitation. La majorité des fournisseurs grand public proposent aussi des options de démarrage avancées, permettant notamment d’initier instantanément la connexion VPN au lancement d’applications sélectionnées en amont, ou de clore automatiquement des logiciels choisis lorsque le VPN est inactif. Pratique pour ne pas oublier de protéger sa connexion à des services bancaires via des réseaux Wi-Fi publics, par exemple, et à ne pas confondre avec le split tunneling.
En parlant de split tunneling, si vous souffrez d’une connexion faiblarde, la fonctionnalité peut contribuer à accélérer votre navigation en ne routant qu’une partie de votre trafic via le VPN. Selon les réseaux privés virtuels, vous pouvez sélectionner des applis et des URL à inclure et/ou à exclure du tunnel VPN. Le split tunneling en mode exclusion est également indiqué si vous souhaitez protéger votre navigation de manière générale, mais que certaines plateformes en ligne auxquelles vous avez besoin d’accéder bloquent les connexions VPN.
Un VPN peut enfin répondre à certains usages très spécifiques, en particulier si vous avec besoin de configurer des DNS personnalisés, de rester invisible sur le réseau local, d’activer la redirection de ports sur les réseaux limitants, d’utiliser une IP dédiée, ou d’accéder à distance à un appareil connecté au réseau privé virtuel.
Fluidifier l’expérience utilisateur
Tous les clients VPN intègrent, a minima, quelques outils de personnalisation voués à fluidifier l’expérience logicielle, à commencer par des options d’apparence et d’affichage. Si votre fournisseur le propose, c’est le moment de sélectionner un thème clair ou sombre pour mieux s’interfacer avec la configuration de votre système d’exploitation. Pensez aussi à modifier la langue de votre appli VPN. Tous les clients ne font pas coïncider votre géolocalisation à l’idiome correspondant par défaut, et certains termes techniques pourraient vous échapper en anglais, vous empêchant de paramétrer correctement le logiciel.
Pour une prise en main plus intuitive et structurée, n’hésitez pas non plus à vous servir des outils destinés à améliorer votre confort d’utilisation. Il s’agit ici d’ajouter des emplacements ou des serveurs à votre liste de favoris pour éviter de scroller indéfiniment la liste des localisations, et de modifier le pays associé au bouton de connexion rapide si besoin est.
Pour terminer, si la fonctionnalité est prise en charge, créez des profils utilisateur qui vous permettront de mettre en place des routines de connexion en un clic. En fonction de votre VPN, vous pourrez configurer un protocole, un pays, un serveur (classique ou optimisé) pour chaque profil édité.
Pour en savoir plus sur les options et réglages à configurer dès la première utilisation d'un réseau privé virtuel, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs VPN, ainsi que nos avis sur CyberGhost, NordVPN, Proton VPN et Surfshark VPN.