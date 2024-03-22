Toujours avant d’initier votre première connexion, rendez-vous dans les paramètres du réseau privé virtuel pour sélectionner un protocole suffisamment sécurisé. En règle générale, les VPN les plus sérieux prennent en charge OpenVPN et WireGuard, réputés fiables et stables, et compatible avec les algorithmes de chiffrement les plus solides que sont AES-128 et AES-256. Dans le cas d’OpenVPN, privilégiez la norme TCP à UDP, si vous le pouvez. TCP est un peu plus lourd pour la connexion, mais il offre davantage de garanties en matière de sécurité et de transmission des paquets de données.