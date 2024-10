On l’a dit, tous les VPN ne proposent pas d’IP dédiées. Si vous estimez que cette option est un critère non négociable, assurez-vous que le fournisseur choisi en propose. NordVPN, CyberGhost et Surfshark font partie des services qui incluent cette fonctionnalité. Hide.me l’intègre sans surcoût, tandis que Mullvad, Proton VPN et ExpressVPN font l’impasse dessus. N'oubliez pas non plus de contrôler la localisation des serveurs compatibles avec ce type d'adresse.