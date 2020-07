BadPower, l'attaque qui peut affecter la charge rapide de votre smartphone et lui faire prendre feu

Véritable talon d'Achille, c'est ce morceau de programme qui permet, notamment, aux chargeurs rapides de communiquer avec les appareils auxquels ils sont connectés pour déterminer quelle vitesse de recharge est la plus adaptée, en fonction des capacités de chaque appareil et surtout de sa batterie.

Comme le rappelle ZDNet, si la charge rapide n'est pas supportée par le produit en question, c'est une charge de 5 W seulement qui s'opère. Si l'appareil est au contraire compatible, il sera possible de monter entre 12 et 20 watts, voire plus, en fonction des smartphones, des chargeurs et des technologies propriétaires employées.

C'est en tronquant ce système adaptatif que BadPower peut de déclencher une surcharge. L'idée est alors de donner le feu vert à une tension que l'appareil branché n'est pas en mesure de supporter. La suite est simple : les composants grillent et/ou se consument en fonction de la tension appliquée…

Une démonstration vidéo de l'attaque est disponible sur le site du Xuanwu Lab de Tencent (en chinois).