Un "GIF malveillant" à l'origine d'une faille de sécurité dans Microsoft Teams

Le coupable serait un GIF auquel aurait été intégré un lien malveillant similaire aux liens de phishing, à la différence que ces derniers requièrent un clic de l'utilisateur pour s'ouvrir. Ici, la simple vue du GIF « infecté » permettait la récupération des identifiants Teams de l'utilisateur.

Et pour cause, la gestion des tokens d'authentification (ou jetons d'accès, soit ce qui regroupe les informations d'identification des utilisateurs et leur permet d'avoir accès aux images envoyées sur un groupe de conversation auquel ils appartiennent) est opérée par Microsoft Teams via le domaine teams.microsoft.com et des sous-domaines découlant de cette adresse.

Or, CyberArk a mis au jour deux sous-domaines compromis de Teams

(aadsync-test.teams.microsoft.com et data-dev.teams.microsoft.com) : le GIF n'avait alors qu'à être hébergé sur l'un de ces deux sous-domaines pour que les hackers puissent s'en servir comme point d'entrée dans le système d'une organisation.

En effet, teams.microsoft.com et tous ses sous-domaines servant à la gestion des tokens d'authentification, en compromettre un signifie avoir accès aux logins de chaque utilisateur qui y accède.