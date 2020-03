Office 365 devient Microsoft 365 et fait le plein de nouveautés

Lire aussi :

À partir du 21 avril, les abonnés Office 365 basculeront sur l'offre enrichie de Microsoft 365. Outre l'ajout de nouvelles fonctionnalités à Word Excel et PowerPoint , la firme de Redmond ouvre Teams au grand public et dévoile une nouvelle application de contrôle parental.Initialement dédié aux professionnels, l' outil collaboratif Teams s'ouvre aux particuliers. De nouvelles fonctionnalités mettent l'accent sur l'organisation de la vie quotidienne dans les sphères privées, à distance comme à la maison. Chaque utilisateur est en mesure de créer des groupes de discussion thématiques facilitant les échanges entre proches, amis, voisins. L'intégration d'un tableau de bord accessible aux membres d'une même famille centralise les calendriers,, fichiers partagés et localisations de chacun.En marge de Teams, Microsoft lance Microsoft Family Safety. Disponible sur Android et iOS pour les abonnés Microsoft 365, l'application de contrôle parental se donne pour mission de protéger ses proches en ligne comme à l'extérieur. De traditionnelles options de géolocalisation et de temps d'écran permettent de rester vigilant à l'égard des activités de ses enfants, aussi bien sur Windows que sur Android et Xbox. Plus étonnant : les rapports de conduite aident les parents à superviser les jeunes conducteurs, délivrant des informations sur d'éventuels détours ou sur le (non-)respect des limitations de vitesse.On pourrait légitimement s'inquiéter de la collecte d'autant de données personnelles à partir de Teams et de Microsoft Family Safety. Des dires de Microsoft, l'entreprise ne partage aucune de ces informations en externe.Microsoft n'en oublie pas pour autant les professionnels et dévoile quelques fonctionnalités bienvenues dans le monde de l'entreprise. Word se voit ainsi enrichi de Microsoft Editor, une version élaborée du correcteur orthographique bien connu de tous. À l'aide de l'intelligence artificielle, Microsoft Editor est en mesure de relever les imperfections syntaxiques et stylistiques d'un document. Mieux encore, il détecte le plagiat et reformule ce que vous ne parvenez pas à exprimer correctement. PowerPoint accueille le « Presenter Coach », un assistant virtuel capable d'identifier les défauts d'une présentation à venir : élocution trop rapide, ton trop monotone, niveau de langue trop familier, etc. Le nouvel outil « Designer » analyse la qualité visuelle des slides et se permet de soumettre des propositions de présentations plus esthétiques. Excel et Outlook accueillent également quelques nouveautés. Le premier intègre désormais « Money » et permet de connecter ses tableaux à ses comptes bancaires pour simplifier la gestion de ses transactions et de son budget. Le second lie agendas professionnel et personnel, mettant fin à l'infernale jonglerie entre plusieurs calendriers. On retiendra également le déploiement de « Play My Emails » sur la version Android d'Outlook.Malgré toutes ces nouveautés, le prix de Microsoft 365 reste inchangé. Il faudra compter 9,99 euros par mois, ou 99 euros, à l'année pour une offre Famille, et 6,99 euros par mois, soit 69 euros par an, pour le pack Personnel.