TeamViewer évoque une "irrégularité", les experts parlent de cyberattaque, que se passe-t-il chez le leader de l'accès à distance d'ordinateur ?

Outcaster

Depuis qu’un abonnement est obligatoire pour l’utiliser, je l’ai désinstallé définitivement. Payer un abonnement pour un usage de 4 ou 5 fois par an max pour dépanner les amis ou la famille et 4 ou 5 fois de plus pour leur expliquer comment utiliser leur ordinateur… Désolé, mais sans moi. Maintenant, c’est du VNC et puis c’est tout :p. En plus, c’est plus sécurisé et performant (même si moins simple à mettre en place), alors…

Il y a bien trop d’abonnement à payer désormais pour tout… Avec tous les prix qui ont augmenté, c’est simple, on finit par faire un tri… Et franchement, TeamViewer est loin, TRÈS loin d’être un indispensable tant d’autres solutions, gratuites, plus performantes et plus sécurisées existent.