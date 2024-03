Trois mois après, Microsoft n'a toujours pas réussi à écarter les hackers russes qui l'ont piratée

Microsoft a indiqué, vendredi 9 mars, que les pirates ont dérobé certains secrets contenus dans les échanges entre l'entreprise et des clients dont le secteur et l'identité n'ont pas été révélés. Parmi les données et informations ponctionnées, Microsoft a évoqué des mots de passe, certificats et clés d'authentification. L'entreprise a évidemment contacté les personnes et clients lésés, pour les accompagner.