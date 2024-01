Des cybercriminels russes sont parvenus à pirater Microsoft et à accéder aux e-mails de ses dirigeants !

Voilà une attaque que le géant américain Microsoft ne prend et ne doit pas prendre à la légère. Vendredi, la firme à la fenêtre a révélé que des pirates informatiques russes, soutenus par Moscou, ont réussi à pénétrer dans son système de messagerie, accédant aux comptes de plusieurs de ses dirigeants. L'entreprise indique que l'incident, débuté fin novembre, n'a été détecté qu'un mois et demi plus tard, le 12 janvier.