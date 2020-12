Sunburst et SolarWinds : que faut-il savoir de la cyberattaque d'ampleur qui a touché les États-Unis ?

Si Sunburst ne devrait plus pouvoir se diffuser, il reste à connaître l'étendue de ses dégâts et son origine. SolarWinds, FireEye et Microsoft pointent tous du doigt l'implication d'un acteur étatique, étant donné le haut niveau de sophistication nécessaire à la manœuvre. « Cette campagne fait montre d'un artisanat opérationnel et de ressources de haut niveau qui sont cohérentes avec [la présence] d'acteurs sponsorisés

par des États » explique FireEye dans un communiqué récent. « Chacune des attaques requiert un niveau méticuleux de planification et d'interactions manuelles. »