Microsoft : des hackers visent des laboratoires qui planchent sur un vaccin contre la COVID-19

Sept sociétés pharmaceutiques localisées au Canada, en France, aux États-Unis, en Inde et en Corée du Sud seraient actuellement victimes d'une série de cyberattaques. Ces dernières émanent de trois groupes, dont l'un situé en Russie est référencé par Microsoft sous l'appellation Strontium, et deux en Corée du Nord connus sous les dénominations Zinc et Cerium.