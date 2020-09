Microsoft détecte des cyberattaques de Chine et de Russie qui ont indirectement ciblé Trump et Biden

Le second groupe étudié par Microsoft, Zirconium, opère depuis la Chine et s'est spécialisé dans l'attaque de hauts responsables politiques. Sa cible prioritaire ces temps-ci ? Joe Biden, candidat démocrate à la Maison-Blanche. Évidemment. Microsoft a recensé plus de 150 attaques sérieuses provenant du groupe de hackers, entre mars 2020 et septembre. Les assaillants n'agissent pas directement sur le candidat, mais vont plutôt cibler des comptes de messagerie non liés à la campagne mais qui, en revanche, sont tenus par des personnes qui, elles, sont bien associées à la campagne. Le groupe a aussi ciblé une haute personnalité qui fut rattachée à l'administration Trump.