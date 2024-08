Face à cette menace, OpenAI ne se contente pas de neutraliser les comptes incriminés et s'est engagé dans une démarche plus poussée. « Malgré le faible engagement du public généré par cette opération, nous prenons très au sérieux toute tentative d'utilisation de nos services dans le cadre d'opérations d'influence étrangères. Par conséquent, dans le cadre de nos efforts pour aider la communauté à lutter contre ce type d'activité après avoir supprimé les comptes de nos services, nous avons partagé des informations sur la menace avec les gouvernements, les campagnes électorales et les acteurs du secteur privé. OpenAI reste déterminé à identifier et à réduire ce type d'abus à grande échelle en collaborant avec l'industrie, la société civile et les gouvernements, et en exploitant le potentiel de l'IA générative pour renforcer notre action. Nous continuerons à publier des résultats comme ceux-ci afin de favoriser le partage d'informations et les meilleures pratiques » a souligné l'entreprise.

Bien que les conséquences des tentatives de déstabilisation de Storm-2035 semblent assez faibles, cette opération met en évidence un fait indiscutable : l'utilisation croissante de l'IA dans le conditionnement de l'opinion publique est une réalité. Fait encore plus tangible lorsqu'il est question d'événements aussi déterminants que celui de l'élection présidentielle américaine, un enjeu majeur à la fois pour le pays, mais aussi pour l'équilibre géopolitique mondial.