La désinformation plus inquiétante que le réchauffement climatique ? C'est ce que pensent les dirigeants de la planète

L'IA serait également un facteur aggravant. Le rapport de la WEF a été construit en collaboration avec plusieurs acteurs, dont le courtier en assurance Marsh McLennan. L'entreprise a ainsi sollicité 1 400 experts issus de domaines très variés, principalement des dirigeants d'entreprises ou décideurs politiques, pour les questionner sur leurs perceptions des risques. La directrice commerciale Europe de Marsh McLennan estime que : « L’intelligence artificielle (IA) fournit de nouvelles armes aux cybercriminels, il n’y a même plus besoin d’être supérieurement intelligent (…) Les avancées en matière d'intelligence artificielle vont radicalement bouleverser les perspectives de risque pour les organisations, beaucoup d'entre elles peinant à réagir aux menaces résultant de la manipulation de l'information ».

À comprendre : l'IA est une nouvelle arme de choix pour les cybercriminels. Son progrès transforme déjà la cybercriminalité et la propagation de la désinformation en rendant ces processus toujours plus sophistiqués et accessibles. À la page 18 du rapport, on peut y lire : « aujourd'hui, nul besoin de compétences spécialisées : les interfaces simples d'accès aux modèles d'intelligence artificielle (IA) à grande échelle ont déjà déclenché une explosion d'informations falsifiées et de contenus dits “synthétiques”. Cela va du clonage vocal sophistiqué à la création de sites web contrefaits ». Un risque sans précédent, et difficilement prévisible tant l'expansion des applications de l'IA et sa puissance sont rapides.