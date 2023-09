Selon Microsoft, des images générées par IA en Chine sont déjà employées pour influencer les électeurs américains

La désinformation est devenue un vrai calvaire pour les grands médias sociaux, qui tentent tant bien que mal de les endiguer. Ces derniers mois, ils ont dû faire face à l'émergence de programmes d'intelligence artificielle capables de générer des images parfois très convaincantes, du moins pour un œil non averti. Une arme plus qu'utile dans l'arsenal des acteurs malveillants.

Dans un récent rapport sur les menaces provenant d'Asie de l'Est, Microsoft fait état d'une multiplication des images générées par IA et ayant pour but d'influencer les électeurs américains. L'entreprise indique que « depuis mars 2023 environ, certaines personnes soupçonnées de faire partie du renseignement chinois ont commencé à exploiter l'intelligence artificielle générative pour créer du contenu visuel destiné aux médias sociaux occidentaux ».