Présidentielles américaines : Facebook censurera de façon plus agressive en cas de troubles

Cette année, les élections américaines sont au cœur des préoccupations de Facebook. Désinformation, ingérence électorale et appels à la violence : la firme de Mark Zuckerberg a récemment multiplié les initiatives pour prévenir les risques liés à ces enjeux.

Début septembre, Facebook a annoncé que les publicités politiques ne seraient plus acceptées lors de la semaine précédant l’Election Day, mardi 3 novembre prochain. Plus tôt en août, le réseau social lançait son Voting information center, une boîte à outils autour du vote à destination des citoyens américains.

Ces efforts suffiront-ils à limiter la manipulation électorale sur le plus grand réseau social du monde ? Tout porte à croire que non : depuis plusieurs mois, la mouvance conspirationniste américaine QAnon prospère sur Facebook. En août, un événement rassemblant 3 000 utilisateurs appelait les habitants de Kenosha (Wisconsin) à constituer une milice armée. Encore plus préoccupant, des militaires birmans utiliseraient le réseau social pour soulever les populations contre la minorité rohingya.

Une chose est sûre : Facebook ne détient pas encore le remède miracle.