Facebook : une ex-data scientist révèle l'ampleur de l’inefficacité du réseau face à la désinformation

Dans la case « Opinions politiques » de son profil, Facebook aurait sans aucun doute coché celle qui nous indique que sa relation est « compliquée » si cela avait été possible. Licenciée du réseau, Sophie Zhang, data scientist de métier, a publié une note de 6 600 mots pour le moins explosive dans laquelle elle révèle, exemples à l'appui, que la firme de Mark Zuckerberg a cautionné, ou du moins a pris son temps, pour lutter contre de faux comptes et la désinformation sévissant dans le monde électoral, et ce tout autour du globe.