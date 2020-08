Facebook déclare avoir supprimé 22,5 millions de posts haineux au second trimestre, un chiffre en hausse

Ces rapports trimestriels sont encore plus importants pour Facebook à la suite de l'affaire Floyd et au hashtag #BlackLivesMatter. En juin et en juillet, des groupes de défense des droits civiques ont estimé que Facebook n'en faisait pas suffisamment en matière de discours de haine. Ils ont alors appelé au boycott publicitaire du réseau social, entraînant le retrait de grandes marques, comme Coca-Cola ou Unilever.