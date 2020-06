Après YouTube et Apple, au tour d'Instagram « d'élever les voix noires »

Le dirigeant évoque ainsi ce qu'il nomme les « biais algorithmiques » et les plaintes de « shadowbanning », c'est-à-dire le bannissement total ou partiel du contenu produit par un utilisateur, sans que celui-ci n'en ait conscience. Il déclare : « Certaines technologies risquent de répéter les schémas développés par nos sociétés partiales. Bien que nous réalisions un travail conséquent pour aider à prévenir les biais subconscients dans nos produits, nous devons examiner de plus près les systèmes sous-jacents que nous avons construits et nous devons en faire plus pour écarter les biais de ces décisions ».