Trump et désinformation : au tour des modérateurs de mettre la pression sur Zuckerberg

Les prises de position de Mark Zuckerberg passent mal auprès des équipes de Facebook et, depuis plusieurs jours, ces dernières manifestent ouvertement leur désapprobation.

Aujourd'hui, ce sont les modérateurs de Facebook qui ajoutent leur voix à celles des salariés du groupe en publiant une lettre ouverte pour soutenir leurs collègues. « La sécurité et la protection des données sont importantes, mais un débat serein sur ce qui se passe sur Facebook l'est tout autant. Nous ne pouvons pas nous retirer, mais nous ne pouvons pas rester silencieux... Facebook peut faire mieux ».

Immédiatement après cette prise de parole, de nombreux salariés de Facebook ont saisi leur clavier pour contredire leur patron et revendiquer un changement dans les politiques d'utilisation du réseau social. Un mouvement de grève virtuelle a même eu lieu le 1er juin 2020 pour faire pression sur Mark Zuckerberg et l'inciter à revenir sur ses décisions.

Le fondateur et P.D.-G. du réseau social a déclaré que les propos du président Donald Trump ne seraient pas modérés ou fact-checkés sur sa plateforme au nom de la liberté d'expression, contrairement à Twitter qui avait pour la première fois caché un tweet du dirigeant américain incitant à la violence envers des manifestants.

Les auteurs reviennent directement sur la polémique provoquée par les propos de Donald Trump : « Nous avons besoin d'exprimer le fait que les mots de M. Zuckerberg, qui a communiqué sa consternation face à la rhétorique de Trump sur "le pillage et les tirs", ne sont pas suffisants. Le bénéfice du doute accordé à cet homme politique en tant qu'utilisateur, même par une si grande plateforme, est sans précédent - la tentative de placer rétroactivement ses mots dans le contexte d'autres posts a en fait eu pour effet de le mettre sur un piédestal isolé ».

« Nous vous accompagnerions dans votre démarche si Facebook le permettait », ajoutent les modérateurs. Le réseau social sous-traite en effet la modération des contenus et empêche la communication entre ses propres employés et les équipes chargées du nettoyage de la plateforme. Les auteurs, anonymes, ont été accompagnés dans leur action par l'ONG Foxglove, qui milite pour un usage éthique de la technologie par les multinationales et par les gouvernements.

Ces différents mouvements de protestation semblent porter leurs fruits. Samedi 6 juin, Mark Zuckerberg a publié un post sur son propre compte Facebook annonçant que les règles de publication allaient être modifiées, et notamment les messages politiques, qui pourraient être désormais encadrés.