Facebook dédommage les modérateurs de contenu qui ont vécu des souffrances psychologiques

Le réseau social va débourser 52 millions de dollars pour mettre un terme à une action en justice menée par des modérateurs qui avaient développé des problèmes de santé mentale.

Ces derniers mois, plusieurs révélations et témoignages ont montré au monde entier à quel point la tâche des modérateurs de contenu de Facebook est difficile. Au quotidien, des femmes et des hommes ont à visionner puis à supprimer des photos et des vidéos qui, pour le commun des mortels, sont insupportables, créant parfois un préjudice psychologique difficilement réparable. Plusieurs modérateurs avaient intenté une action en justice pour obtenir soutien et réparation. La firme a finalement décidé de se mettre au diapason.



Facebook va soutenir financièrement les modérateurs en détresse psychologique

Facebook a bien entendu l'appel - désespéré - de ses modérateurs, qui sont plusieurs à avoir subi des chocs psychologiques conduisant à une véritable détresse due à l'exposition continue et répétée à des contenus violents et souvent insoutenables, comme des photos et vidéos d'abus sexuels sur mineurs ou de terrorisme.

Le réseau social de Mark Zuckerberg a accepté de payer 52 millions de dollars pour mettre un terme à l'action, dédommager les modérateurs actuels et anciens, ainsi que créer un programme de coaching.

Plus de 10 000 personnes affiliées à la modération de contenu issues de plusieurs États américains (Arizona, Californie, Floride et Texas) vont recevoir un crédit de 1 000 dollars pour réaliser un examen médial psychologique poussé. Celles et ceux qui nécessiteront un traitement et un suivi supplémentaires verront Facebook prendre leurs frais en charge, selon une information relayée par les avocats des modérateurs. La moitié des modérateurs de Facebook serait sujette à des problèmes psychologiques comme la dépression ou la toxicomanie.



Du coaching pour aider les modérateurs dans leur tâche ardue

Outre l'accompagnement financier, Facebook a annoncé apporter un soutien humain à ses modérateurs en mettant en place des programmes et outils de coaching qui permettront aux employés de mieux appréhender et visionner les contenus dont ils assurent la modération.

« Nous sommes ravis que Facebook ait collaboré avec nous pour créer un programme sans précédent afin d'aider les gens à effectuer un travail inimaginable il y a encore quelques années », a réagi Steve Williams, l'un des avocats des modérateurs. Et l'homme de loi de rappeler que « le tort que peut entraîner ce travail sur les gens est réel et grave ».

Facebook semble avoir véritablement pris conscience des problèmes psychosociaux que subissent ses modérateurs, des séquelles qu'ils entraînent et de la difficulté de leur tâche, alors que certains ont à modérer jusqu'à 1 000 messages en 8 heures, soit un post toutes les 30 secondes.