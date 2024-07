Instagram met le paquet pour se dédouaner de nuire à la santé mentale des jeunes

La Commission européenne ne mâche pas ses mots. Elle accuse Instagram et sa maison mère Meta de porter atteinte à la santé mentale des jeunes utilisateurs. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a mis les pieds dans le plat en déclarant que Meta ne faisait « pas assez d'efforts pour se plier au DSA et pour réduire les risques mentaux et physiques associés à l'utilisation de ses plateformes ».

L'inquiétude majeure porte sur ce que Bruxelles appelle une « spirale infernale ». Les algorithmes des réseaux sociaux sont soupçonnés de pousser les adolescents à une surconsommation numérique, les exposant potentiellement à des contenus nocifs. Cette addiction présumée inquiète les autorités, qui craignent des répercussions néfastes sur le développement et le bien-être des jeunes.

Les conséquences pour Meta pourraient être sévères. L'entreprise risque une amende colossale pouvant atteindre 6 % de son chiffre d'affaires mondial. Plus grave encore, en cas de récidive, elle pourrait tout simplement être bannie du territoire européen. Une épée de Damoclès qui se fait de plus en plus menaçante au-dessus des têtes de Mark Zuckerberg et son équipe.