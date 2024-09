Avis aux ados et aux parents : Instagram a lancé, ce mardi 17 septembre 2024, ce que le service appelle une « expérience », baptisée Comptes Adolescents. Il s'agit ici de proposer aux jeunes qui s'inscrivent sur la plateforme, ou ceux déjà inscrits, une nouvelle façon d'utiliser le réseau social photo et vidéo du groupe Meta. L'idée est d'offrir plus de sécurité aux adolescents et davantage de moyens de contrôle aux parents, sans pour autant « fliquer » les enfants. Détaillons tout cela ensemble.