L'Europe est sur le point de guérir l'addiction aux réseaux sociaux avec cette nouvelle régulation

À bien des égards, le Digital Services Act (DSA), qui doit entrer en vigueur vendredi 25 août 2023, va faire basculer la régulation du secteur du numérique dans une nouvelle ère. Parmi les mesures phares défendues par le texte applicable aux géants Google, Amazon, Apple, Facebook, Snap, TikTok et autres, celle qui permet de désactiver la personnalisation de recommandation des contenus sera la plus impactante, au bénéfice des utilisateurs. Et c'est tant mieux.