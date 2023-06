Instagram explique son algorithme, et vous risquez de trouver cela très intéressant

Dans le fil d'actualités, Instagram prend en compte différents paramètres pour vous présenter tous les nouveaux posts dans un ordre satisfaisant, et vous invitant bien entendu à scroller sans discontinuer. Le réseau social utilise tout d'abord votre activité, et le nombre d'interactions que vous avez avec vos amis et vos proches. Plus vous commentez, likez et partagez les publications d'un compte et plus ce dernier aura des chances d'apparaitre en premier dans votre feed. Également, le réseau social analyse votre historique pour déterminer vos goûts et vos centres d'intérêt.

Instagram va aussi s'intéresser au profil de la personne, son nombre d'utilisateurs ou encore le nombre d'engagements moyen réalisé sur ses publications et enfin sur la publication en elle-même. Si le contenu est populaire, et matche avec vos propres goûts, il a toutes les chances d'apparaitre en tête de liste.

Pour les stories, Instagram priorise les liens d'amitié avec les contacts que vous suivez sur la plateforme. Si vous avez ajouté certaines personnes dans votre liste d'amis proches, ils apparaitront dans les premiers résultats dès leur publication. Si vous avez l'habitude de partager une story en DM d'un compte qui ne fait pas partie de vos amis proches, il sera aussi priorisé. Enfin, de manière plus classique, l'algorithme de recommandations va se baser sur votre historique pour classer les vidéos courtes et déterminer quels sont les comptes que vous suivez et appréciez le plus.