Instagram repense enfin la manière dont vous pouvez contrôler votre fil de publications

Aujourd'hui, votre fil Instagram c'est quoi ? Quelques publications des comptes que vous suivez perdues au milieu d'autres posts sponsorisés (par des marques et d'autres utilisateurs) et des recommandations pas toujours très pertinentes. Le réseau social s'active enfin et apporte deux fonctionnalités que le commun des mortels trouvaient logiques depuis des années mais que Meta implémente seulement maintenant, en 2022.