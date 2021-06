Instagram dévoile (un peu) l'algorithme du flux de publications

À la fin de son texte, le patron d'Instagram donne des conseils pour parvenir à influencer ces algorithmes et personnaliser plus encore son expérience. Il conseille d'utiliser la fonctionnalité « Amis proches », qui permet de partager ses Stories avec ses amis les plus proches, mais qui donne également la priorité à leurs publications. Pour éviter de voir les publications d'une personne que vous ne voulez pas arrêter de suivre pour autant, vous pouvez la rendre muette. Enfin, si des posts mis en avant vous déplaisent, vous pouvez signaler qu'ils ne vous intéressent pas et ils ne vous seront plus montrés par la suite.