Adam Mosseri, le directeur général d'Instagram avoue être dépassé par TikTok pour la vidéo

Au cours d'un podcast de The Verge, Adam Mosseri, directeur général d'Instagram, a avoué être relativement déçu de cette fonctionnalité. « Je ne suis pas encore satisfait », affirme-t-il ainsi avant d'ajouter « nous enregistrons une hausse du nombre de partages et du nombre de vues, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire ».

Adam Mosseri avoue franchement que Reels avait pour principal objectif de concurrencer TikTok. Il affirme d'ailleurs que le service de ByteDance reste loin devant celui d'Instagram. L'équipe du réseau, propriété de Facebook, planche actuellement sur des outils de création et d'édition, pour concurrencer les filtres et les divers effets proposés par TikTok pour ses formats de memes.

Toutefois, à vouloir se montrer plus concurrentiel, Instagram apporte surtout de la confusion, et Adam Mosseri en est bien conscient. Selon lui, la plupart des gens ne font déjà pas vraiment la différence entre les vidéos publiées sur le réseau et la chaine IGTV dédiée aux formats plus longs, lancée en 2018.

Instagram pourrait donc se simplifier cette année et apporter davantage de cohérence à son fonctionnement…