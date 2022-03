DMA : les géants de la Tech prévenus ! Le Parlement et les États membres sont d'accord, les détails du texte

« Aujourd'hui, le législateur européen a envoyé un signal clair : les géants ne doivent pas saper la concurrence fondée sur le mérite. Le Digital Markets Act (DMA) de l'UE donne aux consommateurs et aux entreprises plus de liberté pour déployer et utiliser une variété de logiciels qui peuvent façonner nos vies de manière décisive. Nous voulons d'abord féliciter le législateur de l'UE pour la rapidité et l'ambition dont il a fait preuve en adoptant ces règles. Cependant, nous souhaitons rester en alerte et ne pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons maintenant veiller à ce que ces règles soient mises en œuvre et appliquées de manière solide et efficace. Les internautes méritent d'avoir à disposition une variété de produits personnalisés selon leurs préférences et localisés dans leurs communautés (…) » .