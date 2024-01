Stop aux messages indésirables : Meta lance des mesures inédites pour protéger les ados sur Facebook et Instagram

Les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourront désormais plus recevoir de messages directs (les fameux DM) de personnes qu'ils ne suivent pas, et ce par défaut. Jusqu'à maintenant, cela s'appliquait aux messages provenant d'adultes. Après avoir fait le choix de conseiller aux ados d'aller se coucher plutôt que de scroller à l'infini, Meta a décidé de serrer la vis, et ce n'est pas tout !