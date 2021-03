Instagram : les ados ne pourront plus recevoir les messages d'adultes qu'ils ne suivent pas

Facebook, propriétaire du réseau social, annonce dans un billet de blog de nouvelles mesures destinées à protéger les plus jeunes et en particulier les adolescents, l'un des publics les plus présents sur Instagram.

Ces derniers ne pourront désormais plus recevoir de messages privés en provenance d'adultes, excepté ceux avec qui ils sont amis sur la plateforme. Les systèmes de modération d'Instagram seront également mis à jour pour détecter les comportements suspects de certains utilisateurs comme l'envoi « d'une grande quantité de demandes d'amis ou de messages à des personnes de moins de 18 ans ».

Instagram va également faire de la pédagogie et diffuser des messages de sécurité à ses abonnés mineurs. Le réseau social indiquera la marche à suivre en cas de messages indésirables provenant de prédateurs sexuels, comme signaler les messages ou bloquer le correspondant, mais donnera également quelques conseils pour savoir comment réagir à ce type de messages et les éviter à l'avenir.