Avec Live Rooms, Instagram permet des flux en direct jusqu'à 4 personnes

Instagram introduira plusieurs fonctionnalités pour ces Live Rooms avec notamment des options de modération, ainsi que des contrôles pour le flux audio.

Pour démarrer un flux vidéo à plusieurs, il suffit de glisser le doigt vers la gauche, de choisir l'option Live au bas de l'écran puis d'ajouter un titre au flux. Il est ensuite possible de sélectionner des invités et de voir les personnes ayant choisi de diffuser un direct à vos côtés. L'équipe explique qu'il est aussi possible de choisir deux invités, puis d'en ajouter un autre par la suite.

La société précise que par mesure de sécurité, les personnes bloquées par chacun des participants ne seront pas en mesure de rejoindre une Live Room. C'est également le cas pour les membres bannis par Instagram pour avoir violé les conditions d'utilisation du service.