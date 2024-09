La fonctionnalité est activée par défaut sur Instagram, mais l'utilisateur garde néanmoins la maîtrise de cette dernière. Pour cela, dans les paramètres du compte, dans la section « Commentaires », on peut choisir d'activer (ou non) ces derniers sur les Stories, et définir si tout le monde peut commenter ou si cela est réservé aux personnes également suivies par le créateur de la Story. C'est cette option qui est activée par défaut.