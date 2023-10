Instagram teste de nouvelles options de partage de Stories

Sur Instagram, au-delà des photos et autres vidéos à publier sur son compte, il est possible de publier des Stories. Inspirées des contenus Snapchat, les Stories sont de courtes vidéos permettant de partager certains moments du quotidien. Des vidéos disponibles durant un total de 24 heures seulement, et accessibles en cliquant sur la photo de profil de l'utilisateur