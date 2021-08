À son tour, TikTok va s’essayer aux Stories

Avec TikTok Stories, l’entreprise souhaite « explorer de nouveaux moyens pour permettre à sa communauté de donner vie à ses idées créatives ». Comme sur Instagram ou Snapchat, ce format se trouve dans une nouvelle barre latérale coulissante. Pendant 24 heures, vous pouvez y consulter les Stories (des vidéos) publiées par les comptes que vous suivez sur TikTok.



Pour créer sa première Story, il suffit d’appuyer sur le bouton représentant un appareil photo dans la nouvelle barre de navigation située à gauche de l’écran. On peut alors utiliser des outils habituels, pour ajouter du texte ou des autocollants, insérer des sons et même appliquer des effets à son contenu. À l’instar d’autres plateformes, il est possible de tout enregistrer dans la galerie de son smartphone.

Comme ailleurs, le créateur de la Story pourra consulter la liste des personnes qui auront consulté ses publications et s'y abonner avec un bouton consacré.