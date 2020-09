Au tour de Pinterest de lancer ses stories, baptisées Pins

Les Story Pins ne sont pas éphémères : elles ne disparaitront pas après un certain temps. Cela signifie également qu'elles peuvent être remises en avant par divers mécanismes de recherche.

De plus, comme pour d'autres contenus hébergés sur Pinterest, la principale interaction possible avec une Story Pin est de la sauvegarder pour pouvoir la consulter de nouveau plus tard. Ces caractéristiques sont censées, souligne David Temple, orienter le public vers des contenus utiles ou inspirants.