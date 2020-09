AdDirector, une nouvelle application pour créer des pubs vidéo sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font aujourd’hui la pluie et le beau temps sur les tendances dans le monde. Et pour cause, du petit cousin expert en drone FPV, au fleuriste de quartier vantant ses Queen Elizabeth, une part non négligeable de la population du globe possède un compte sur un de ces réseaux. Qu'il s'agisse de transmission, de passion ou simplement de lucre, les Facebook, Instagram et autres TikTok sont devenus une scène internationale pour se promouvoir individuellement ou collectivement.

Mais tout le monde n’a pas les moyens d’engager des agences de communications ou des artistes pour réaliser des vidéos promotionnelles. C’est justement la vocation d’AdDirector.