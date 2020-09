La publication simultanée sur Instagram et Facebook en test, preuve de la perte de vitesse du réseau ?

Facebook explique lors de la présentation de cette fonctionnalité que les abonnés Instagram auront le choix d'autoriser ou de refuser le partage des stories sur Facebook. Toujours pour respecter la vie privée des utilisateurs, Facebook précise que les utilisateurs Facebook doivent également suivre leurs proches sur Instagram pour voir leurs stories dans l'application.

Aujourd'hui il est déjà possible de poster sa story Instagram sur son compte Facebook mais la fonctionnalité ne rencontre pas un franc succès. Les équipes de Mark Zuckerberg pourraient ainsi profiter de cette intégration pour augmenter le temps passé sur l'application.

A l'avenir, on pourrait imaginer que Facebook devienne un hub centralisant les fonctionnalités phares des différentes plateformes. On pourrait y consulter des vidéos dans Facebook Watch, discuter avec un proche et consulter les stories sans jamais quitter le logiciel ni faire d'allers-retours entre les différentes applications.