Publier vos photos à la fois sur Instagram et Threads va devenir possible

Le cross-posting n'est pas déployé chez tous les utilisateurs et concerne pour l'instant iOS uniquement. Il est aussi possible que le test ne concerne pas l'Union européenne, très vigilante au traitement des données cross-plateforme. Si Meta estime que l'essai est concluant, nous devrions toutefois en bénéficier plus tard, puisqu'il est déjà possible de publier une photo Instagram directement sur Facebook.

Il serait intéressant de savoir comment se comporte le cross-posting lorsque les paramètres de confidentialité diffèrent entre les deux comptes. Un profil Instagram privé peut par exemple être lié à un profil Threads public.

Dans ses efforts pour améliorer l'interopérabilité entre ses différents médias sociaux, Meta lançait il y a quelques mois une fonction permettant de partager les mêmes messages sur Facebook et Threads en simultané. Là encore, Android et l'UE étaient laissés de côté.