Depuis son lancement, Threads essaye de faire jouer son appartenance à l'écosystème de Meta dans sa rivalité avec les plateformes comme X ou même Mastodon. Un petit plus sur lequel ne cesse de travailler le groupe de Mark Zuckerberg, en développant une interopérabilité toujours plus poussée entre Threads, Facebook et Instagram. Et c'est encore dans cette idée qu'une nouvelle fonction pourrait bien prochainement voir le jour.