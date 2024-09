Il y a peu, Meta voulait permettre aux utilisateurs de partager leurs photos aussi bien sur Instagram que sur Threads. Des tests ont également été réalisés pour faciliter le partage de messages entre Facebook et Threads (hors zone UE). Aujourd'hui, le géant du Web veut aller plus loin : ses développeurs travaillent, en effet, sur l'interopérabilité entre Threads (encore lui !) et des plateformes tierces, tels que Mastodon ou encore Pixelfeld. Une avancée rendue possible grâce au protocole ActivityPub.