Une semaine à peine après son arrivée en Europe, Threads revient déjà sur ses promesses d’interopérabilité avec Mastodon

L’homme d’affaires évoque des challenges « en matière de protection de la vie privée et des données personnelles » et le fait que les serveurs de la firme ne sont « historiquement pas prévus pour ce genre d’utilisation là ». Mais plus que les mauvaises nouvelles concernant le délai d’implémentation d’ActivityPub (le protocole utilisé par Mastodon et Threads), c’est surtout l’approche qu’a décidé d’adopter Threads qui est décevante.