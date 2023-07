Threads : 12 nouvelles fonctionnalités à venir sur le nouveau concurrent de Twitter

Pour les professionnels, il sera possible dans le futur d'alterner entre plusieurs comptes. Rappelons que Threads utilise obligatoirement votre compte Instagram pour se connecter (et que cela peut être un gros problème…). Autre ajout fortement réclamé qui devrait arriver à l'avenir : la possibilité de ne voir dans son flux que les personnes suivies, et non un mélange avec des comptes suggérés.