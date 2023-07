Threads et Instagram : les comptes liés, c'est bien... mais ça pose aussi un gros problème

Voilà quelques heures que le Twitter made in Meta est disponible au téléchargement sur Android et iOS. Lancé dans plus d'une centaine de pays, Threads (c'est son nom) n'est toutefois pas encore disponible en Europe, le temps pour Meta de se mettre en conformité vis-à-vis des réglementations européennes sur la collecte et l’utilisation des données personnelles.