Deux heures seulement après son lancement, Threads compte déjà quelques millions d'utilisateurs

C'est Mark Zuckerberg lui-même qui a annoncé la nouvelle sur son nouveau réseau social. Et pour marquer un peu plus l'histoire, il s'est permis de ressusciter son compte Twitter, délaissé depuis plus de onze ans. En postant un simple meme dénué de tout commentaire, il alimente un peu plus sa rivalité grandissante avec Elon Musk, qui promet d'être aussi passionnante que de « très haut niveau ».