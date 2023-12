Threads est enfin disponible en Europe ! Mais au fait… c’est quoi ? C’est mieux que Twitter ?

Comme nous l’avons dit plus haut, Threads est un concurrent de X/Twitter. Il a été lancé le 5 juillet 2023, soit un an et quelques après le rachat de Twitter par Elon Musk. Le fonctionnement du réseau social est calqué sur celui de X/Twitter (et sur l’idée du microblogging en général) : poster des courts messages (500 signes) qui apparaîtront en temps réel dans le fil de celles et ceux qui vous suivent.