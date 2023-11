L’affaire OpenAI a passionné X (Twitter) et prouve que le réseau est loin d’être mort

Les réseaux concurrents que sont Mastodon et Bluesky ont surtout servi de caisse de résonance pour ce qui se passait sur X. Difficile, en l’état, d’affirmer que ces sites sont des substituts valables à (feu) Twitter pour suivre l’actualité. Les gros comptes influents privilégient encore ce canal de communication là. Peu de temps après l’annonce de Linda Yacarino, Elon Musk se félicitait lui aussi que le trafic émanant de Google soit en premier lieu dirigé vers X, loin devant Instagram et Facebook. L’homme d’affaires sud-africain légendait l’information avec un smiley rieur et un sarcastique « J’imagine qu’on n’est pas encore mort donc ».